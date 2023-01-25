Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло

Wion: гостиницы на Тайване не будут выдавать гостям одноразовые туалетные принадлежности

Отели и гостиницы на Тайване перестанут выдавать посетителям одноразовые туалетные принадлежности. Об этом пишет портал Wion.

По данным издания, таким образом управление по охране окружающей среды (EPA) популярного региона Азии хочет улучшить экологию и существенно сократить объемы пластикового мусора. Согласно подготовленному законопроекту, гостиницы с июля 2023 года не смогут размещать в номерах мини-шампуни и мыло емкостью 180 миллилитров и меньше.

Более того, под запрет попадут одноразовые зубные щетки, тапочки, душевые шапочки и бритвы. Предполагается, что туристы должны будут иметь их при себе. Однако в случае необходимости гости все же смогут попросить одноразовый набор при заселении.

Отмечается, что за нарушение закона владельцам отелей грозит штраф от 50 до 250 долларов (от 3,4 до 17,3 тысячи рублей).

Ранее в декабре сообщалось, что Еврокомиссия запретит отелям использовать миниатюрную упаковку для бытовых средств, в том числе шампуней, гелей для душа и лосьонов для тела. Такая мера принимается для сокращения количества пластиковых отходов.