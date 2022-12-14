Из европейских отелей исчезнут миниатюрные шампуни и гели для душа

Еврокомиссия запретит поставлять в отели мини-шампуни, чтобы уменьшить число пластика

Еврокомиссия (ЕК) запретит отелям использовать миниатюрную упаковку для бытовых средств, в том числе шампуней, гелей для душа и лосьонов для тела. Это необходимо, чтобы сократить количество пластиковых отходов, сообщает Daily Mail.

Согласно новому закону, привычная пластиковая упаковка исчезнет, а вместо нее будет использоваться многоразовая. Благодаря этому, отмечают в ЕК, потребители смогут многократно использовать упаковку и будут соблюдать четкие правила для поддержки правильной переработки. Если такие меры не будут приняты, к 2030 году в Евросоюзе объем упаковочных отходов увеличится на 19 процентов, а отходов пластиковой упаковки –– на 46 процентов, отмечают специалисты.

С той же целью ЕК планирует запретить одноразовую упаковку для продуктов питания и напитков в ресторанах и кафе, а также упаковку фруктов и овощей. Соответствующий закон пока находится в разработке.

Ранее в роскошном отеле на Мадейре рассказали, как следует обслуживать гостей из высшего общества. Один из официантов отеля рассказал, что при подаче еды в ресторане блюдо необходимо ставить на стол строго перед гостем — при этом должен сохраняться зрительный контакт. Отмечалось, что до 1990 года аристократические семьи диктовали сотрудникам отеля более строгие правила. Например, не позволялось прямо смотреть на гостей или задавать им вопросы.