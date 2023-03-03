В Москве задержали таксиста за изнасилование несовершеннолетней пассажирки

СКР: в Москве таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку во время поездки

В Москве возбуждено уголовное дело против 32-летнего водителя такси, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 марта 2023 года таксист в салоне своего автомобиля, припаркованного на улице Ярцевской, воспользовался беспомощным состоянием пассажирки 2006 года рождения. Мужчина применил к ней физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера.

Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

2 марта сообщалось, что в Омске суд приговорил к 20 годам лишения свободы 49-летнего мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку. По данным следствия, днем 28 августа 2022 фигурант встретил школьницу в селе Новоомском. Он пообещал девочке сладости, завел в безлюдный пустырь, избил и, угрожая убийством, надругался над жертвой.