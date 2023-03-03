Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 3 марта 2023Силовые структуры

В Москве задержали таксиста за изнасилование несовершеннолетней пассажирки

СКР: в Москве таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку во время поездки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве возбуждено уголовное дело против 32-летнего водителя такси, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 марта 2023 года таксист в салоне своего автомобиля, припаркованного на улице Ярцевской, воспользовался беспомощным состоянием пассажирки 2006 года рождения. Мужчина применил к ней физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера.

Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

2 марта сообщалось, что в Омске суд приговорил к 20 годам лишения свободы 49-летнего мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку. По данным следствия, днем 28 августа 2022 фигурант встретил школьницу в селе Новоомском. Он пообещал девочке сладости, завел в безлюдный пустырь, избил и, угрожая убийством, надругался над жертвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск новой Lada Granta в следующем году
Пляжная азиатская страна заплатит приезжающим на отдых туристам
Путин подписал указ о купленных у недружественных нерезидентов бумагах
В США заявили об отсутствии долгосрочной стратегии по конфликту на Украине
Необходимость введения единой униформы для школьников в России оценили
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Опытные мужчины и женщины дали советы новичкам в сексе
Игроку ПСЖ и сборной Марокко предъявили обвинение в изнасиловании
Жителя Подмосковья обнаружили мертвым с головой в унитазе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.