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08:25, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку на пустыре и получил 20 лет колонии

В Омске суд дал 20 лет педофилу, заманившему девятилетнюю девочку конфетами

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Омске суд приговорил к 20 годам лишения свободы 49-летнего мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, днем 28 августа 2022 фигурант встретил маленькую школьницу в селе Новоомский. Он пообещал девочке сладости, завел в безлюдный пустырь, избил и, угрожая убийством, надругался над жертвой. Затем педофил скрылся, а потерпевшая выбежала на дорогу. Ее заметил местный житель: он отвез школьницу в больницу.

Осужденного задержали через сутки. Известно, что он недавно вышел из колонии и находился под административным надзором.

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Екатерина Власова
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