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16:23, 3 марта 2023Среда обитания

Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на аренду жилья в Таиланде вырос на 26%

Фото: Pattani Studio / Shutterstock / Fotodom

В январе 2023 года спрос на аренду недвижимости в Таиланде со стороны россиян вырос на 26,1 процента по сравнению с декабрем 2022 года. О том, что граждане России бросились снимать жилье в одной пляжной стране, говорится в исследовании портала Thailand-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост российского спроса на аренду в Таиланде в рамках помесячной динамики наблюдается впервые с октября прошлого года. Результат первого месяца текущего года также оказался на 136,2 процента выше результата аналогичного периода 2022 года.

В целом по итогам прошедшего года спрос вырос в три раза относительно 2021 года. Снижение числа запросов на аренду жилья в стране было зафиксировано только в четырех месяцах 2022-го.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Таиланде. Они приобрели объектов недвижимости в общей сложности на 25 миллионов долларов. На россиян пришлось почти 40 процентов от общего метража купленного иностранцами жилья в пляжной стране.

Александра Качан
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