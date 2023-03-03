Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Бест-Новострой»: районом Москвы с самым дешевым жильем оказался Крюково

По итогам февраля 2023 года районом Москвы с самым дешевым строящимся жильем оказалось Крюково — один квадратный метр в новостройках там стоит в среднем 210,2 тысячи рублей. Локации в старых границах столицы с наиболее доступными ценами на первичном рынке назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Вторую строчку занимает район Бирюлево Восточное — там «квадрат» в новых домах стоит 211,7 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Некрасовка с 220,8 тысячи рублей за «квадрат». В топ-пять районов с дешевым жильем также вошли Митино (228,7 тысячи рублей за «квадрат») и Ховрино (232,4 тысячи рублей за «квадрат»).

В целом в Старой Москве средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла на три процента по сравнению с февралем 2022 года, до 454,7 тысячи рублей.

«Крюково традиционно относится к самым бюджетным районам старой Москвы, потому что это эксклав столицы, до центральных районов или до метро нужно добираться электричкой, автобусом или личным автотранспортом. Все самые бюджетные районы старой Москвы находятся далеко за пределами ТТК, а некоторые даже за МКАД. Показатели динамики за год разнонаправленные, поскольку где-то в проектах были распроданы самые бюджетные лоты, где-то вышли ЖК с более высокой ценой метра, а в каких-то районах застройщики корректировали цены в зависимости от внешних условий», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее стали известны районы Москвы с самыми дешевыми квартирами для аренды. Лидером рейтинга стало Внуково: там однокомнатное жилье можно снять в среднем за 25 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатное — за 31,2 тысячи рублей в месяц.

