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09:33, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Съемка видео помогла девушкам избежать крупных неприятностей

Блогерша показала в TikTok, как съемка помогла ей спастись от подозрительной незнакомки

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

В Канаде трое девушек спаслись от серьезных неприятностей благодаря тому, что вели запись видео для TikTok. На их ролик, набравший 28,4 миллиона просмотров, обратило внимание издание DailyDot.

Блогерша под ником @moomoobitch20 объяснила, что снимала видео о еде, сидя за столом в китайском квартале Монреаля. В какой-то момент в кадре за спинами девушек появилась женщина в темной толстовке с капюшоном. Она вела себя нервно и как будто подавала знаки кому-то, кто находился неподалеку: махала руками и отрицательно качала головой.

Затем подозрительная незнакомка приблизилась к автору ролика. «Извините, девочки, у вас есть немного…» — обратилась она к девушкам. После этого женщина увидела включенную камеру, попросила прощения за то, что влезла в кадр, и ушла.

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Блогерша сочла, что съемка видео для TikTok помогла ей избежать серьезных неприятностей: по мнению девушки, незнакомка могла заниматься торговлей людьми. В комментариях под роликом многие согласились с тем, что женщина могла замышлять преступление. Некоторые предположили, что речь могла идти о грабеже или похищении. «Честно говоря, вы должны показать это полиции, чтобы спасти других людей», — добавил еще один комментатор.

Ранее студент показал необычный способ отомстить вору, который неоднократно забирал себе доставленную в общежитие еду. Он вложил в пакет с логотипом ресторана мексиканского фастфуда тарелку с вареными овощами, вилку, салфетки и записку, чтобы подшутить над вором.

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Оксана Петина
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