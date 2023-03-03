По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сирены зазвучали во всех регионах страны в период с 10:09 до 10:10. Украинские СМИ связывают это со взлетом российского истребителя Миг-31.
Накануне стало известно о повреждении в результате обстрела электросети в Полтавской и Сумской областях Украины. О взрывах в регионах сообщалось 1 марта.