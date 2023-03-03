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10:19, 3 марта 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены зазвучали во всех регионах страны в период с 10:09 до 10:10. Украинские СМИ связывают это со взлетом российского истребителя Миг-31.

Накануне стало известно о повреждении в результате обстрела электросети в Полтавской и Сумской областях Украины. О взрывах в регионах сообщалось 1 марта.

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Алевтина Запольская
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