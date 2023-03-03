TMZ: рэпера Трэвиса Скотта обвинили еще в одном нападении

Американского рэпера Трэвиса Скотта обвинили еще в одном нападении после недавно произошедшей драки в ночном клубе. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Скотт был вовлечен еще в один инцидент, который произошел всего за несколько минут до того, как он якобы ударил звукорежиссера — его обвиняют в том, что он бросил телефон фаната, разбив его. Отмечается, что вскоре по делу может быть подан судебный иск.

Ранее полиция Нью-Йорка, США, объявила Трэвиса Скотта в розыск после того, как он якобы устроил драку и нанес ущерб на сумму 12 тысяч долларов в ночном клубе на Манхэттене. По данным полиции, пострадавший в драке звукорежиссер рассказал, что был вовлечен в словесный спор с музыкантом. Рэпера обвинили в перерастании спора в физическую ссору, так как он «ударил жертву кулаком по левой стороне лица».