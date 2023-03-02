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10:51, 2 марта 2023Культура

Трэвиса Скотта обвинили в драке и объявили в розыск

NBC News: рэпера Трэвиса Скотта обвинили в драке и объявили в розыск

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Полиция Нью-Йорка, США, объявила в розыск американского рэпера Трэвиса Скотта после того, как он якобы устроил драку и нанес ущерб на сумму 12 тысяч долларов (почти 900 тысяч рублей) в ночном клубе на Манхэттене. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные лица.

По данным полиции, пострадавший в драке звукорежиссер рассказал, что был вовлечен в словесный спор с музыкантом. Рэпера обвинили в перерастании спора в физическую ссору, так как он «ударил жертву кулаком по левой стороне лица».

По словам представителей полиции, Скотт также повредил динамик и видеоэкран на сумму около 12 тысяч долларов, прежде чем скрылся с места происшествия на машине.

Ранее поклонники обвинили Скотта в изменах своей возлюбленной, модели Кайли Дженнер. Пользователи социальных сетей подозревают, что исполнитель закрутил роман со своей знакомой Роджан Кар.

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Варвара Кошечкина
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