Полицейский в Запорожье: украинские силовики убили вернувшегося на Украину сотрудника МВД

Украинские силовики убили вернувшегося на Украину сотрудника МВД из-за того, что он, по их мнению, долго выезжал с территории, контролируемой Российской Федерацией, предварительно обманом уговорив его вернуться на службу. Об этом РИА Новости рассказал бывший сотрудник МВД Украины, оставшийся работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой Россией.

«Есть ситуация, когда последний сотрудник выезжал, его задержали сотрудники внутренней безопасности Украины, трое суток избивали. (...) На самом деле есть информация, что его просто выкинули из этого окна. За то, что он долго находился на территории, подконтрольной РФ, за то, что он сразу не выехал», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские силовики выманивают бывших сотрудников обещаниями больших сумм денег или угрозами родственникам. «Те, кто остались, они не хотели выезжать, но их по сути заманили большой суммой денег. Плюс родственниками шантажируют, потому что "родственники здесь, выезжайте сюда, иначе у них будут большие проблемы"», — пояснил полицейский.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя. Об этом рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. Как заявил Барбашов, в период с 10 по 12 ноября 2022 года Сергей Петрович Рудюка 1976 года рождения был запытан и убит в гараже собственного дома украинскими военными.