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16:02, 3 марта 2023Мир

В США заявили об отсутствии долгосрочной стратегии по конфликту на Украине

Politico: у США отсутствует долгосрочная стратегия по конфликту на Украине

Фото: Alex Babenko / Reuters

У США отсутствует долгосрочная стратегия по конфликту на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента в администрации экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Бретта Бруена.

Отмечается, что в Вашингтоне обострились противоречия на фоне растущего сопротивления республиканцев бессрочному участию США в российско-украинском конфликте. «Нам все еще нужна стратегия. Где мы будем через год? Я не думаю, что [президент США Джо] Байден или кто-то из его команды сформулировал ее. Мы уже прошли те времена, когда приходилось танцевать вокруг интересов одной страны или одного политического лидера. Мы должны либо дать Украине то, что ей нужно для победы, либо пересмотреть план игры», — заявил Бруен.

Ранее обозреватель Fox News Ребека Коффлер заявила, что поставки современного американского вооружения не помогут Украине победить в противостоянии с Россией и подорвут собственную обороноспособность США. «Поскольку конфликт на Украине приближается к своей первой годовщине, всем стало очевидно, что президент Байден и его команда потерпели неудачу в своем планировании в отношении него», — пишет автор. По ее словам, администрация Байдена оказалась неспособна разработать стратегию по Украине, основанную на реалистичных целях и приемлемых затратах, и допустила три серьезные ошибки.

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Виктория Кондратьева
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