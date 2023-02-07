В США назвали главные ошибки Байдена в стратегии на Украине

Fox News: поставки оружия не помогут Украине победить и подорвут обороноспособность США

Поставки современного американского вооружения не помогут Украине победить в противостоянии с Россией и подорвут собственную обороноспособность США. Главные ошибки Администрации президента США Джо Байдена в стратегии на Украине назвала обозреватель Fox News Ребека Коффлер.

«Поскольку конфликт на Украине приближается к своей первой годовщине, всем стало очевидно, что президент Байден и его команда потерпели неудачу в своем планировании в отношении него», — пишет автор. По ее словам, администрация Байдена оказалась неспособна разработать стратегию по Украине, основанную на реалистичных целях и приемлемых затратах, и допустила три серьезные ошибки.

Первой ошибкой обозреватель назвала отсутствие у Вашингтона долгосрочного планирования. Она обратила внимание на то, что еще в феврале 2022 года Байден демонстрировал понимание, что «вооружение украинцев до зубов» может привести к Третьей мировой войне, однако затем президент США решил поставить Украине танки Abrams. «Все, что всего несколько недель назад казалось запретным, теперь находится на пути в Киев. После того, как [президент Украины Владимир] Зеленский получил танки, он теперь просит истребители F-16», — отметила она.

Второй ошибкой, по мнению Коффлер, является непонимание мышления противника и современных методов ведения войны. «Команда Байдена наивно полагает, что танки Abrams изменят динамику конфликта. Но [президент России Владимир] Путин не идиот. Россия не воюет симметрично. Даже «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено) и повстанцы нашли способ обойти превосходство США в области высоких технологий, вынудив администрацию Байдена капитулировать в Афганистане», — указала автор статьи.

Коффлер также выразила уверенность в том, что Москва «следит за каждым шагом своего главного предполагаемого противника и, без сомнения, работает над контрмерами и контртактикой». «Путин рассматривает конфликт на Украине как свой Карибский кризис, поскольку потенциальное принятие Украины в НАТО еще больше приблизит альянс к границам России. Москва ставит на карту все, чтобы минимизировать этот риск, который она считает неприемлемым. В Пентагоне глупо предполагать, что Abrams изменит правила игры и позволит Украине победить», — заявила обозреватель.

Третьей ошибкой Вашингтона Коффлер назвала снижение боеготовности США на фоне приближения «китайской угрозы». «Постоянный отток американского оружия, в которое встроены сверхсекретные технологии, представляет серьезную угрозу для безопасности США. Неограниченные поставки первоклассной техники на Украину, которая официально даже не является союзником США, увеличивает риск попадания этих технологий в руки противников», — отметила она.

В конце января стало известно о решении Байдена поставить Украине 31 танк Abrams. В новый пакет военной помощи также вошли боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.