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17:24, 3 марта 2023Бывший СССР

Украина подписала с Латвией декларацию о поддержке вступления страны в ЕС и НАТО

Зеленский: Киев и Рига подписали декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО

Фото: Roman Baluk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с коллегой из Латвии Эгилсом Левитсом декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции республики. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, которая подтверждает поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины. Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей», — сказано в его заявлении.

Ранее украинский президент пожаловался на бюрократию в странах НАТО, которая тормозит вступление государства в Североатлантический альянс. «Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший», — высказался он. Зеленский также допустил, что Украина вступит в ЕС через два года.

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Кристина Есикова
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