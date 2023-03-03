Российская «Валькирия» разработает экраноплан для раненых

Российское КБ «Валькирия» рассказало о разработке экраноплана для перевозки раненых

Российское конструкторское бюро (КБ) «Валькирия» разработает многофункциональный экраноплан для перевозки раненых. Об этом ТАСС рассказал основатель бюро Дмитрий Раевский.

«Речь идет об экраноплане на воздушной подушке. Это многофункциональный, недорогой в сборке дрон, который сможет транспортировать раненых с поля боя, а также подвозить бойцам на линию фронта боеприпасы и продукты», — сказал основатель КБ.

Раевский допустил, что испытания опытного образца экраноплана могут состояться летом в зоне специальной военной операции.

Основатель КБ рассказал, что судно на воздушной подушке сможет развивать скорость до 140 километров в час, что «позволит транспортировать раненых для оказания медицинской помощи в максимально сжатые сроки».

В феврале издание The Drive написало, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрало компании Aurora Flight Sciences и General Atomics для разработки проекта демонстрационного экраноплана Liberty Lifter.