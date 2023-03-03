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12:25, 3 марта 2023Наука и техника

Российская «Валькирия» разработает экраноплан для раненых

Российское КБ «Валькирия» рассказало о разработке экраноплана для перевозки раненых
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российское конструкторское бюро (КБ) «Валькирия» разработает многофункциональный экраноплан для перевозки раненых. Об этом ТАСС рассказал основатель бюро Дмитрий Раевский.

«Речь идет об экраноплане на воздушной подушке. Это многофункциональный, недорогой в сборке дрон, который сможет транспортировать раненых с поля боя, а также подвозить бойцам на линию фронта боеприпасы и продукты», — сказал основатель КБ.

Раевский допустил, что испытания опытного образца экраноплана могут состояться летом в зоне специальной военной операции.

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Основатель КБ рассказал, что судно на воздушной подушке сможет развивать скорость до 140 километров в час, что «позволит транспортировать раненых для оказания медицинской помощи в максимально сжатые сроки».

В феврале издание The Drive написало, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрало компании Aurora Flight Sciences и General Atomics для разработки проекта демонстрационного экраноплана Liberty Lifter.

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Иван Потапов
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