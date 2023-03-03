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21:20, 3 марта 2023Культура

Звезда «Реальных пацанов» прокомментировал слухи о романе с Муцениеце

Звезда сериала «Реальные пацаны» Селиванов прокомментировал слухи о романе с Муцениеце

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Владимир Селиванов, также известный как музыкант под псевдонимом VAVAN, прокомментировал фанатские слухи о романе с артисткой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на интервью для «Газеты.Ru» .

Звезда сериала «Реальные пацаны» отметил, что обсуждения его личной жизни начались после выхода клипа на песню «Субботним вечером». В основе сюжета ролика — любовная история между героями Селиванова и Муцениеце.

В интервью он также раскрыл подробности съемок музыкального видео и предположил, что слухи об отношениях между артистами могли появиться благодаря натуральности их сценической игры. «Многие восприняли клип как заявление о нашем романе, но это не так. Просто все было на лайте, без вымученности — когда так происходит, общество начинает верить в то, что показывают на экране», — подчеркнул Селиванов.

В августе 2022 актер Сергей Ершов рассказал о форс-мажорной ситуации при создании сериала «Реальные пацаны». Ершов вспомнил сцену в лесу, когда один из неопытных молодых артистов переволновался и не смог произнести свою единственную реплику.

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Сергей Равин
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