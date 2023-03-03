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15:32, 3 марта 2023Бывший СССР

Появилось видео падения сбитого над ДНР самолета

Очевидцы опубликовали видео падения самолета, сбитого над Енакиево

В сети появилось видео падения самолета, сбитого над городом Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Армия горящих сердец Донбасса».

На кадрах видно, как вдали к земле приближается горящий самолет. Поврежденный борт, по словам автора видео, упал в посадку неподалеку от оживленной автомобильной дороги.

Также в небе видны две медленно движущиеся белые точки — по словам очевидца, это парашютисты.

Ранее мэр Енакиево Роман Храменков сообщил, что в небе над городом был сбит самолет. По его словам, летчики успели катапультироваться.

Алевтина Запольская
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