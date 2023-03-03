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15:02, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянка ударила маленького ребенка квартиросъемщицы и напала на полицейских

В Волгограде задержали 25-летнюю девушку, ударившую младенца и напавшую на полицейских

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Волгограде задержали 25-летнюю женщину, напавшую на мать с восьмимесячным ребенком и сотрудников полиции. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, фигурантка пришла к квартиросъемщице и попросила ее съехать. Между женщинами произошел конфликт. Тогда россиянка стала бить потерпевшую, на руках у которой был младенец. Малышу потребовалась медицинская помощь.

Когда на место конфликта прибыли правоохранители, женщина стала нападать и на них. Ее доставили в отделение полиции. В региональное управление Следственного комитета России (СКР) направили материалы по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Ранее под Волгоградом осудили на 2,5 года мужчину, перебросившего трехмесячную дочь через забор.

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Екатерина Власова
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