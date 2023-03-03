В российском регионе в результате взрыва в частном доме погиб человек
В Волгоградской области один человек погиб в результате взрыва в частном доме. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает портал v1.ru.
ЧП произошло на Заводской улице в Елани. Местные СМИ пишут, что, по предварительной версии, произошел взрыв газового котла. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, сообщают в экстренных службах.
По данным управления МЧС по российскому региону, дом полностью сгорел, все несущие конструкции здания были разрушены. Спасателям потребовалось около часа, чтобы потушить огонь. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
В результате происшествия погибла 43-летняя россиянка. В больницу с ожогами попали 46-летний мужчина и 13-летняя девочка. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
17 февраля при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток.