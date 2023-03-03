Роспотребнадзор оценил состояние воздуха после пожара на складе в Петербурге

Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе после пожара на складе в Петербурге

Опасных веществ в воздухе после пожара на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге нет. Так состояние атмосферы оценили в местном Роспотребнадзоре. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — говорится в заявлении.

О ЧП в административном здании на Промышленной улице в Кировском районе города стало известно вечером 2 марта. Помещение в 300 квадратных метров выгорело полностью. Пострадали две женщины 66 и 67 лет. Одна из них находится в реанимации. Один человек погиб.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело. Ведется расследование, уточняются обстоятельства произошедшего.