Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:12, 3 марта 2023Силовые структуры

Обвиняемого в убийстве российского врача заключили под стражу

В Артеме Приморского края обвиняемого в убийстве врача и пленении ребенка взяли под стражу

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Обвиняемого в убийстве врача и пленении его ребенка в городе Артем Приморского края заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

«Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на один месяц и 26 суток», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил в СУ СК по региону, 28 февраля фигурант пришел домой к доктору. В ходе ссоры он нанес хозяину смертельные ранения и спрятал тело за диван. Свидетельницей убийства стала вернувшаяся домой 12-летняя дочь доктора. Связав девочку преступник скрылся. Школьница смогла освободиться и связаться с матерью, которая обратилась в полицию.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах края, убитый был заведующим отделением гинекологии одной из больниц города. В Telegram-канале артемовской городской больницы №1 во вторник сообщили о смерти акушера-гинеколога высшей квалификационной категории и завотделением Александра Ольшевского.

Ранее в Калуге суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 23-летнюю жительницу области, которая спрятала тело мертвого младенца в чемодан. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался извиняться за диалог Блинкена и Лаврова на G20
Три человека погибли при столкновении машины со столбом в Москве
Момент ДТП с тремя погибшими в Москве попал на видео
Повздорившие из-за земли россияне убили друг друга в ходе поединка
Виктор Бут раскрыл причины интереса к нему со стороны американских спецслужб
Китай возмутился продажей США оружия Тайваню на 619 миллионов долларов
Обвиняемого в убийстве российского врача заключили под стражу
НСПК приготовилась запустить новый способ платежей через смартфон
В США прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Прическа жены израильского премьера привела к беспорядкам в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.