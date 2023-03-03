Обвиняемого в убийстве российского врача заключили под стражу

В Артеме Приморского края обвиняемого в убийстве врача и пленении ребенка взяли под стражу

Обвиняемого в убийстве врача и пленении его ребенка в городе Артем Приморского края заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

«Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на один месяц и 26 суток», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил в СУ СК по региону, 28 февраля фигурант пришел домой к доктору. В ходе ссоры он нанес хозяину смертельные ранения и спрятал тело за диван. Свидетельницей убийства стала вернувшаяся домой 12-летняя дочь доктора. Связав девочку преступник скрылся. Школьница смогла освободиться и связаться с матерью, которая обратилась в полицию.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах края, убитый был заведующим отделением гинекологии одной из больниц города. В Telegram-канале артемовской городской больницы №1 во вторник сообщили о смерти акушера-гинеколога высшей квалификационной категории и завотделением Александра Ольшевского.

Ранее в Калуге суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 23-летнюю жительницу области, которая спрятала тело мертвого младенца в чемодан. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.