Западные аналитики заявили о серьезных проблемах ВСУ с техникой НАТО
Страх потерять или повредить технику НАТО, которая также отличается дороговизной эксплуатации, не даст командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) шанса достойно реализовать ее потенциал. К такому выводу пришел преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для журнала Conversation.
«Без достаточных резервов для замены уничтоженных в ходе военных действий агрегатов и частей, стоимость которых иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, эта техника может и вовсе не быть развернута [на поле боя из-за страха потерять ее]», — говорится в статье западного аналитика.
Пауэелл также предположил, что потеря переданных ВСУ образцов западной техники может привести к негативной общественной реакции, что в свою очередь еще больше отвадит от ее использования в бою.
Ранее стало известно, что Германия начала обучать военнослужащих ВСУ работе на передовых системах противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Уточняется, что около 40 украинских бойцов проходят ускоренный курс обучения на полигоне на территории ФРГ.