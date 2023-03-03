Западные аналитики заявили о серьезных проблемах ВСУ с техникой НАТО

Conversation: дороговизна эксплуатации техники НАТО не даст ВСУ реализовать ее потенциал

Страх потерять или повредить технику НАТО, которая также отличается дороговизной эксплуатации, не даст командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) шанса достойно реализовать ее потенциал. К такому выводу пришел преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для журнала Conversation.

«Без достаточных резервов для замены уничтоженных в ходе военных действий агрегатов и частей, стоимость которых иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, эта техника может и вовсе не быть развернута [на поле боя из-за страха потерять ее]», — говорится в статье западного аналитика.

Пауэелл также предположил, что потеря переданных ВСУ образцов западной техники может привести к негативной общественной реакции, что в свою очередь еще больше отвадит от ее использования в бою.

Ранее стало известно, что Германия начала обучать военнослужащих ВСУ работе на передовых системах противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Уточняется, что около 40 украинских бойцов проходят ускоренный курс обучения на полигоне на территории ФРГ.