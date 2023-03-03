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19:05, 3 марта 2023Мир

Западные аналитики заявили о серьезных проблемах ВСУ с техникой НАТО

Conversation: дороговизна эксплуатации техники НАТО не даст ВСУ реализовать ее потенциал

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страх потерять или повредить технику НАТО, которая также отличается дороговизной эксплуатации, не даст командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) шанса достойно реализовать ее потенциал. К такому выводу пришел преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл в статье для журнала Conversation.

«Без достаточных резервов для замены уничтоженных в ходе военных действий агрегатов и частей, стоимость которых иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, эта техника может и вовсе не быть развернута [на поле боя из-за страха потерять ее]», — говорится в статье западного аналитика.

Пауэелл также предположил, что потеря переданных ВСУ образцов западной техники может привести к негативной общественной реакции, что в свою очередь еще больше отвадит от ее использования в бою.

Ранее стало известно, что Германия начала обучать военнослужащих ВСУ работе на передовых системах противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Уточняется, что около 40 украинских бойцов проходят ускоренный курс обучения на полигоне на территории ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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