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13:46, 3 марта 2023Мир

Германия начала обучать ВСУ работе на системах ПВО

Reuters: Германия начала обучать около 40 бойцов ВСУ работе на системах ПВО IRIS-T SLM

Фото: Globallookpress.com

Германия начала обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на системах противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, передает Reuters.

Уточняется, что около 40 украинских бойцов проходят ускоренный курс обучения в лесу на территории ФРГ.

Ранее Киев заявил о необходимости усилить ПВО Украины. Глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что такую технику могли бы поставить члены НАТО.

До этого в Верховной Раде страны допустили отступление ВСУ из Артемовска (украинское название — Бахмут). Рано или поздно украинские войска покинут город, поскольку он охвачен с двух сторон российскими силами, сказал украинский нардеп Сергей Рахманин.

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Анастасия Заикина
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