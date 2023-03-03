Во Франции предостерегли от вступления Украины в ЕС

Политолог Гомарт заявил, что последствия вступления Украины в ЕС будут взрывоопасными

Восстановление разрушенной Украины и ее полное вхождение в Европейский союз (ЕС) будет дорогостоящим, говорится в материале The New York Times.

«Последствия пребывания Украины в ЕС будут сложными, даже взрывоопасными», — заявил политолог, директор Французского института международных отношений Томас Гобарт. При этом он добавил, что отказаться от этого сценария политически невозможно.