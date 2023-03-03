Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:11, 3 марта 2023Среда обитания

На США обрушились беспрецедентные снегопады

The Guardian: на западном побережье США прошли беспрецедентные снегопады

Фото: Gene Blevins / Reuters

На западное побережье США обрушились беспрецедентные снегопады. В некоторых округах Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, сообщает The Guardian.

Мощные снегопады начались на неделе с 27 февраля. Большое количество осадков пришлось на Калифорнию, где с начала сезона выпало более 12 метров снега. В 13 округах штата губернатор объявил чрезвычайное положение. Жителей призвали ограничить поездки и по возможности оставаться дома.

Для некоторых городов такая погода в диковинку. В Портленде снегопад прошел второй раз за всю историю. В национальном парке Йосемити был побит рекорд 54-летней давности. «Такой дождь и снег — большая неожиданность. Это происходит раз в поколение», — заявил метеоролог Райан Мауэ.

Ранее в январе в Калифорнии более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Наибольшее число отключений пришлось на Сакраменто и Сан-Хоакин. Тогда в регионе зафиксировали ливни и штормовые порывы ветра.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область
Выступающий в нейтральном статусе гонщик описал отношение европейцев к россиянам
Лолита назвала живое общение определяющим фактором при знакомстве с мужчиной
Украина выйдет из соглашения о госпомощи семьям погибших в Афганистане военных
Появились подробности об убитом диверсантами под Брянском мужчине
В Японии назвали новую дату первого пуска ракеты H3
Российский актер рассказал о переезде из США
ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред России
Кроваво-гнойные ручьи возле российской больницы сняли на видео
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ остановить окружение Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.