На США обрушились беспрецедентные снегопады

The Guardian: на западном побережье США прошли беспрецедентные снегопады

На западное побережье США обрушились беспрецедентные снегопады. В некоторых округах Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, сообщает The Guardian.

Мощные снегопады начались на неделе с 27 февраля. Большое количество осадков пришлось на Калифорнию, где с начала сезона выпало более 12 метров снега. В 13 округах штата губернатор объявил чрезвычайное положение. Жителей призвали ограничить поездки и по возможности оставаться дома.

Для некоторых городов такая погода в диковинку. В Портленде снегопад прошел второй раз за всю историю. В национальном парке Йосемити был побит рекорд 54-летней давности. «Такой дождь и снег — большая неожиданность. Это происходит раз в поколение», — заявил метеоролог Райан Мауэ.

Ранее в январе в Калифорнии более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Наибольшее число отключений пришлось на Сакраменто и Сан-Хоакин. Тогда в регионе зафиксировали ливни и штормовые порывы ветра.