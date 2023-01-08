Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:01, 8 января 2023Среда обитания

В одном из американских штатов более 500 тысяч потребителей остались без света

В Калифорнии более 500 тысяч потребителей остались без света из-за ливней и ветра

Фото: Carlos Barria / Reuters

В американском штате Калифорния более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Такие данные в воскресенье, 8 января, приводит портал poweroutage.us.

По состоянию на 00:40 (11:40 по Москве) без света в штате остались 547 728 потребителя. Уже позднее, примерно в 1:00 (12:00 по Москве), известно о 540 927 потребителях без электроснабжения.

Наибольшее число отключений приходится на Сакраменто (более 300 тысяч) и Сан-Хоакин (более 50 тысяч). Такие районы расположены в центральной части штата.

В регионе зафиксированы ливни и штормовые порывы ветра, пишет Reuters. Такая непогода стала причиной массовых отключений в калифорнийских городах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Возможность возобновления выдачи американских виз в Москве оценили
Командующий обороной Киева оценил вероятность наступления России из Белоруссии
В сеть утекли отрывки из скандальных мемуаров принца Гарри
В России предрекли скидки на вторичное жилье
Полиция ФРГ предотвратила теракт с использованием токсичных веществ
Найк Борзов поделился оригинальным способом использовать старый телевизор
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
В одном из американских штатов более 500 тысяч потребителей остались без света
Бывший советник ЦРУ предрек обострение конфликта на Украине
Москвичам пообещали постепенное потепление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.