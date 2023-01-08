В одном из американских штатов более 500 тысяч потребителей остались без света

В Калифорнии более 500 тысяч потребителей остались без света из-за ливней и ветра

В американском штате Калифорния более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Такие данные в воскресенье, 8 января, приводит портал poweroutage.us.

По состоянию на 00:40 (11:40 по Москве) без света в штате остались 547 728 потребителя. Уже позднее, примерно в 1:00 (12:00 по Москве), известно о 540 927 потребителях без электроснабжения.

Наибольшее число отключений приходится на Сакраменто (более 300 тысяч) и Сан-Хоакин (более 50 тысяч). Такие районы расположены в центральной части штата.

В регионе зафиксированы ливни и штормовые порывы ветра, пишет Reuters. Такая непогода стала причиной массовых отключений в калифорнийских городах.