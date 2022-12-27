Байден ввел режим ЧС в Нью-Йорке в связи со снежным штормом

Белый дом: Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Нью-Йорк в связи со снежным штормом. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.

«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне из-за чрезвычайных условий, возникших в результате сильного шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года», — сказано в сообщении ведомства.

Американский лидер уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи населению штата, пострадавшему от стихийного бедствия.

Ранее Байден провел телефонные переговоры с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, в ходе которых он предложил поддержку федеральных властей в ликвидации последствий снежной бури. Президент поручил своей команде незамедлительно реагировать на любой поступающий запрос об оказании федеральной поддержки.

27 декабря сообщалось об отмене порядка пяти с половиной тысяч авиарейсов из-за непогоды. Уточнялось, что более 16 тысяч рейсов были задержаны.