Байден ввел режим ЧС в Нью-Йорке в связи со снежным штормом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Нью-Йорк в связи со снежным штормом. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.
«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне из-за чрезвычайных условий, возникших в результате сильного шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года», — сказано в сообщении ведомства.
Американский лидер уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи населению штата, пострадавшему от стихийного бедствия.
Ранее Байден провел телефонные переговоры с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, в ходе которых он предложил поддержку федеральных властей в ликвидации последствий снежной бури. Президент поручил своей команде незамедлительно реагировать на любой поступающий запрос об оказании федеральной поддержки.
27 декабря сообщалось об отмене порядка пяти с половиной тысяч авиарейсов из-за непогоды. Уточнялось, что более 16 тысяч рейсов были задержаны.