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07:03, 27 декабря 2022Мир

Байден ввел режим ЧС в Нью-Йорке в связи со снежным штормом

Белый дом: Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Нью-Йорк в связи со снежным штормом. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.

«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне из-за чрезвычайных условий, возникших в результате сильного шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года», — сказано в сообщении ведомства.

Американский лидер уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи населению штата, пострадавшему от стихийного бедствия.

Ранее Байден провел телефонные переговоры с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, в ходе которых он предложил поддержку федеральных властей в ликвидации последствий снежной бури. Президент поручил своей команде незамедлительно реагировать на любой поступающий запрос об оказании федеральной поддержки.

27 декабря сообщалось об отмене порядка пяти с половиной тысяч авиарейсов из-за непогоды. Уточнялось, что более 16 тысяч рейсов были задержаны.

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Варвара Кузьмина
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