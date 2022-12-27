Байден предложил губернатору Нью-Йорка любую помощь в связи со снежной бурей

Белый дом: Байден предложил содействие федеральных властей для борьбы со снежной бурей

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, во время которых он предложил помощь федеральных властей в устранении последствий снежной бури, обрушившейся на страну. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма», — говорится в заявлении ведомства. Американский лидер также выразил благодарность Хокул за ее работу на посту губернатора, сотрудникам Национальной гвардии, правоохранительным органам и службам экстренного реагирования.

Уточняется, что Байден поручил своей команде оперативно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной поддержки.

Ранее стало известно об отмене около пяти с половиной тысячи рейсов из-за плохих погодных условий. Отмечалось, что, помимо этого, еще свыше 16 тысяч рейсов были задержаны