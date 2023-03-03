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10:47, 3 марта 2023Ценности

Девушка без передних зубов изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Блогерша без передних зубов Сара Андрес из Канады сделала макияж и удивила подписчиков

Кадр: @lashesandlosing

Блогерша без передних зубов Сара Андрес из Канады изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила зрителей. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 694 тысяч подписчиков.

В начале ролика инфлюэнсерша с никнеймом lashesandlosing предстала перед зрителями без косметических средств на лице и с собранными в пучок волосами. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что у девушки отсутствуют передние зубы, а на лице имеются высыпания.

Затем канадка показала свою внешность после нанесения макияжа. Так, она использовала тональный крем и консилер, оформила брови и накрасила веки яркими тенями. Помимо этого, юзерша нанесла на губы помаду нюдового оттенка, а на щеки — румяна, распустила волосы и сделала укладку.

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Ролик стал вирусным и набрал более полутора миллионов просмотров. Пользователи сети высказались о трансформации блогерши в комментариях под постом. «Лучше на первом свидании водить девушку в бассейн», «Вот почему у меня проблемы с доверием...», «Это фильтр?» — заявили они.

В феврале девушка с косметическими дефектами на лице сделала макияж и обрела внешность американской певицы Кэти Перри. Инфлюэнсерша показала свой внешний вид после преображения. Героиня публикации выровняла тон кожи, нанесла на веки блестящие коричневые тени и нарисовала графические стрелки, а также наклеила искусственные ресницы.

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Екатерина Ештокина
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