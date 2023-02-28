Девушка с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри

Блогерша @learningwithnk с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) с косметическими дефектами на лице сделала макияж и обрела внешность американской певицы Кэти Перри. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более 80 тысяч подписчиков.

В начале видео юзерша с никнеймом @learningwithnk продемонстрировала свою естественную внешность. На кадрах видно, что на ее щеках присутствуют прыщи, а под глазами — синяки. При этом вьющиеся волосы девушки распущены.

Затем инфлюэнсерша показала свой внешний вид после преображения. Героиня публикации выровняла тон кожи, нанесла на веки блестящие коричневые тени и нарисовала графические стрелки, а также наклеила искусственные ресницы. Помимо этого, блогерша накрасила губы помадой нюдового оттенка, а волосы уложила в объемную прическу.

Зрители сравнили пользовательницу сети с известной артисткой. «Это Кэти Перри?», «Не может быть, что это одна и та же девушка», «Сногсшибательно», — заявили они.

Ранее американская певица Селена Гомес показала внешность до и после нанесения макияжа и удивила фанатов. 30-летняя знаменитость выложила ролик, в котором продемонстрировала пошаговую инструкцию по созданию легкого макияжа.