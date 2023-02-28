Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 28 февраля 2023Ценности

Девушка с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри

Блогерша @learningwithnk с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри

Кадр: @learningwithnk

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) с косметическими дефектами на лице сделала макияж и обрела внешность американской певицы Кэти Перри. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более 80 тысяч подписчиков.

В начале видео юзерша с никнеймом @learningwithnk продемонстрировала свою естественную внешность. На кадрах видно, что на ее щеках присутствуют прыщи, а под глазами — синяки. При этом вьющиеся волосы девушки распущены.

Затем инфлюэнсерша показала свой внешний вид после преображения. Героиня публикации выровняла тон кожи, нанесла на веки блестящие коричневые тени и нарисовала графические стрелки, а также наклеила искусственные ресницы. Помимо этого, блогерша накрасила губы помадой нюдового оттенка, а волосы уложила в объемную прическу.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Зрители сравнили пользовательницу сети с известной артисткой. «Это Кэти Перри?», «Не может быть, что это одна и та же девушка», «Сногсшибательно», — заявили они.

Ранее американская певица Селена Гомес показала внешность до и после нанесения макияжа и удивила фанатов. 30-летняя знаменитость выложила ролик, в котором продемонстрировала пошаговую инструкцию по созданию легкого макияжа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ
США высказались о вероятности применения Россией ядерного оружия
Россиянина осудят за убийство и изнасилование двух девушек в начале 2000-х
В Госдуме оценили опасность нашумевшего движения подростков
Девушка с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри
Владельцы «Манчестер Юнайтед» отказали претендентам на покупку клуба
Украинские беженцы пожаловались на лишение родительских прав в странах Европы
Россиянин избил 92-летнего деда и угрожал взорвать квартиру
Путин утвердил прекращение действия в отношении России договоров Совета Европы
На Украине сообщили об увеличении числа раненых украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.