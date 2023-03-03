ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ

«Росэнергоатом»: ВСУ обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы концерна «Росэнергоатома» Рената Карчаа.

По его словам, сотрудники станции сопровождали специалистов организации, когда по ним начали стрелять украинские военнослужащие.

«Попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели», — сказал Карчаа.

Он добавил, что российская сторона планирует составить ноту по итогам инцидента, требуя привлечь внимание международных организаций к произошедшему.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что запланированная ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, запланированная на 7 февраля, затянулась. Согласно первоначальным планам, она должна происходить один раз в месяц.