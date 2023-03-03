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08:37, 3 марта 2023Мир

Французский политик заявил о сокрытии правды Западом об Украине

Французский политик Асселино: Западу все труднее скрывать неудачи армии Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический обозреватель Франсуа Асселино заявил, что западным странам становится все сложнее скрывать неудачи украинских военнослужащих. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, указавшего, что в случае поражения Киева США будут вынуждены напрямую участвовать в конфликте с Россией и отправлять на поле боя «своих сыновей и дочерей».
Асселино отметил, что подобное высказывание является подтверждением того, что Украина теряет свои позиции в Артемовске.

«Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», — продолжил он. По мнению политика, после своего заявления Зеленский рискует получить «смертельный выстрел», который Вашингтон припишет президенту России Владимиру Путину.

Ранее экс-полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан заявил, что для продолжения поставок западными странами оружия Киеву украинским солдатам необходимо продемонстрировать военные успехи. При этом, отметил он, в настоящее время ситуация на поле боя складывается не в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кузьмина
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