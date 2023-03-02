В США рассказали о новых требованиях Запада к украинской армии

Полковник морской пехоты США Кансиан: ВСУ нужно показать военные успехи ради нового оружия

Поставки оружия Киеву продолжатся в случае, если украинские военнослужащие продемонстрируют успехи на поле боя. Об этом заявил бывший полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в интервью Newsweek.

По его словам, просьбы Украины об отправке новых вооружений вызывают негативную реакцию у западных стран, уставших ее спонсировать. При этом, отметил Кансиан, в настоящее время украинские солдаты терпят поражение. «Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе», — считает он. Кансиан добавил, что отсутствие военных успехов украинской армии будет воспринято Западом как победа России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза выделить 1 миллиард евро на поставку оружия Украине. Он указал, что средства должны быть выделены из Европейского фонда мира.