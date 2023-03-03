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05:52, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Стало известно о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против России

Al-Ain: Запад встревожен тем, что Россия сумела преодолеть беспрецедентные санкции

Фото: Brian Snyder / Reuters

Западные страны встревожены неэффективностью антироссийских санкций. Такое мнение выразил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

Он заявил, что в прошлом году российская экономика, несмотря на рестрикции, показала лучшие результаты, чем предполагалось. «МВФ [Международный валютный фонд] в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5», — указал Ферхат.

Подобные результаты, по мнению обозревателя, демонстрируют «довольно сильную устойчивость» Москвы, что вызывает беспокойство у Запада. Он отметил, что западные лидеры недовольны тем, что экономика России далека от краха. При этом, добавил Ферхат, в текущем году международные эксперты прогнозируют ее рост.

Ранее исполняющий обязанности постпреда (и.о.) России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что эффект новых санкций в отношении Москвы будет ограниченным. Он пояснил, что российские компании и банки подготовились к новым ограничениям.

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Варвара Кузьмина
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