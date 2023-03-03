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13:47, 3 марта 2023Бывший СССР

У Зеленского появился новый советник

Президент Украины Зеленский назначил советником экс-главу «Укржелдороги» Камышина

Фото: James McGill / Globallookpress.com

Бывший председатель правления государственной железнодорожной компании «Украинские железные дороги» Александр Камышин назначен советником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)», — сказано в указе украинского лидера.

Ранее стало известно, что уволенных после скандала с закупками продовольствия для армии республики заместителей министра обороны Украины Алексея Резникова назначат его советниками. Как утверждает глава Минобороны страны, они будут участвовать в работе над приоритетными проектами в качестве экспертов. Резников рассказал, что бывший первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и экс-замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Олег Гайдук «остаются в команде министерства».

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Кристина Есикова
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