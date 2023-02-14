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13:24, 14 февраля 2023Бывший СССР

Уволенных заместителей министра обороны Украины назначат его советниками

Уволенных после скандала заместителей министра обороны Украины назначат его советниками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Уволенных после скандала с закупками продовольствия для украинской армии заместителей министра обороны Украины Алексея Резникова назначат его советниками. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что бывший первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и экс-замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Олег Гайдук «остаются в команде министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра».

Резников уточнил, что они будут участвовать в работе над приоритетными проектами в качестве экспертов. При этом чиновник подчеркнул, что это «не последние шаги по перезагрузке Минобороны». «Очередные изменения для усиления команды будут представлены за несколько дней», — добавил он.

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Георгий Нестеров
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