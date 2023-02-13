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19:16, 13 февраля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал назначение новых заместителей
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Murad Sezer / Reuters

Определены кандидатуры новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Их назначение министр анонсировал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хочу сообщить о ряде действующих решений по кадровой и структурной модернизации министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы я уже подал на согласование», — говорится в посте.

При этом имена кандидатов на эти должности Резников называть не стал.

5 февраля издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что Верховная Рада планирует на ближайшем заседании проголосовать за отставку Резникова. Уточнялось, что об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

На следующий день издание «Страна.ua» сообщило, что Арахамия заявил о приостановке решения об отставке Резникова.

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Полина Матюхина
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