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23:31, 3 марта 2023Мир

Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию в ходе брифинга

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сообщила о вызовах от Российской Народной Республики

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку в ходе брифинга и переименовала Россию в Российскую Народную Республику. Запись доступна на Youtube-канале американской администрации.

Завершая выступление, она указала на планы президента США Джо Байдена встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По ее словам, политики обсудят вызовы международной безопасности, в том числе те, что Соединенным Штатам и Европе «бросила Российская Народная Республика». При этом никто из присутствующих не поправил оговорку Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что Байден встретится в Вашингтоне с фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Как заявила Жан-Пьер, в ходе встречи «будет вестись совместная работа по решению проблем, создаваемых КНР». По ее словам, поездка фон дер Ляйен в столицу США запланирована на 10 марта.

Марина Совина
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