Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против Китая

Politico: президент США Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против КНР

Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с главой Еврокомиссией (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Об этом пишет американский журнал Politico.