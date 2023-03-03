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08:56, 3 марта 2023Мир

Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против Китая

Politico: президент США Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против КНР

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с главой Еврокомиссией (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Об этом пишет американский журнал Politico.

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Глеб Бажуткин
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