Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против Китая
Politico: президент США Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против КНР
Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с главой Еврокомиссией (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Об этом пишет американский журнал Politico.
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