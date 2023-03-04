Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах

Глава МИД Кафьеро: Аргентина денонсировала соглашение с Британией о Фолклендских островах

Аргентина уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских (Мальвинских) островов. Об этом написал министр иностранных дел южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро в своем Twitter-аккаунте, пишет ТАСС.

«Аргентина сообщила о решении прекратить действие "Пакта Форадори-Данкан", заключенного в 2016 году», — отметил он. По словам Кафьеро, заявление было сделано на встрече с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20) в индийском Нью-Дели.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ответил на предложение Кафьеро вернуться к переговорам о принадлежности Фолклендских островов. Глава МИД заявил, что данные острова принадлежат Великобритании.

В 2013 годах на островах прошел референдум, подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Тогда аргентинское правительство заявило, что этот результат не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

