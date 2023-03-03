В Британии ответили на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам

Глава МИД Британии Клеверли заявил о принадлежности Фолклендских островов Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ответил на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Клеверли заявил, что данные острова принадлежат Великобритании. При этом он подчеркнул, что такое решение приняли сами жители Фолклендам.

В 2013 годах на островах прошел референдум, подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Тогда аргентинское правительство заявило, что этот результат не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

В конце прошлого года заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал Великобританию вернуть Фолклендские острова Аргентине. Таким образом политик отреагировал на заявление британского премьера Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины.