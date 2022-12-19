Зампред Совбеза РФ Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова Аргентине.

Таким образом политик отреагировал на заявление британского премьера Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины. Он назвал подобные высказывания ложью и цинизмом.

По мнению Медведева, Великобритании следует оставить Мальвинские острова и вернуть их Аргентине. «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.