Украина попросила ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

FT: Украина попросила Евросоюз отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Украина попросила Евросоюз (ЕС) отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова европейским коллегам.

Как пишет издание, это необходимо Киеву для того, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как предупреждает Резников, ограничивает продвижение на поле боя. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют только 20 процентов от того количества снарядов, что они могли бы применять, если бы не дефицит припасов.

Министр заявил, что Украина в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В своем письме он отмечает, что если бы ВСУ не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, то могли бы использовать полный боекомплект из 594 тысяч снарядов в месяц.

По его оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность ВСУ составляет по меньшей мере 60 процентов от полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

