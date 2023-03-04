Один человек погиб при вооруженном ограблении в гипермаркете в Баку

В гипермаркете Баку в результате вооруженного нападения погиб сотрудник инкассации

В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района Баку, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом пишет «Репорт».

По информации издания, было совершено вооруженное нападение на инкассаторскую машину, которая находилась у входа в столичный гипермаркет.

Один сотрудник службы инкассации скончался на месте происшествия, двое пострадавших были доставлены в Сабунчинский медицинский центр. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее, в феврале, в Башкирии полиция задержала вооруженного грабителя после неудачного нападения на автозаправку. Мужчина зашел на АЗС и тут же, поскользнувшись, упал на пол. Сотрудник успел спрятаться и закрыть дверь.