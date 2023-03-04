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17:03, 4 марта 2023Мир

Мощная звуковая волна испугала жителей британских городов

Напугавший жителей британских городов «мощный взрыв» оказался звуковой волной истребителей

Фото: Kogo / Wikimedia Commons

«Мощный взрыв», который слышали жители нескольких британских городов, в том числе Лестера и Лондона, и который спровоцировал панику среди населения, на самом деле оказался звуковой волной истребителей, сообщает The Sun.

Многочисленные жалобы британцев, указывавших на громкий хлопок и ощутимую тряску домов, стали поступать примерно в полдень по местному времени. Испуганные жители начали звонить в полицию и государственные органы, чтобы сообщить о происходящем.

В итоге выяснилось, что звуковую волну создали истребители RAF Typhoon, которые были подняты в воздух по тревоге после того, как небольшой двухмоторный самолет Dash 8 перестал отвечать на попытки установить связь с земли и направился в сторону Лондона. Как выяснилось позже, на борту отказала система радиосвязи. В итоге местная полиция и британское Минобороны через социальные сети и медиа заверили жителей городов, что им нечего опасаться.

Ранее в небе над Ленинградской областью объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта. Позже Минобороны России сообщило, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали из-за учений.

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Олег Давыдов
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