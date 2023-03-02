В небе в Ленобласти объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта

Mash: в небе над Выборгом объявляли сигнал «Режим» из-за неопознанного летающего объекта

В небе над Выборгом Ленинградской области объявляли сигнал тревоги «Режим» из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По данным издания, неопознанная воздушная цель летела в направлении Петербурга на высоте 7 тысяч метров с зафиксированной скоростью от 100 до 200 километров в час.

Сообщения о подозрительном объекте поступали в экстренные службы Ленобласти, начиная с вечера 1 марта и до полуночи.

Позже источники «Mash на Мойке» допустили, что обнаружение неопознанной воздушной цели в небе над районом Выборга может быть связано с астрономическим явлением сближением Венеры и Юпитера. По их данным, цель уже удалось обнаружить визуально.

В свою очередь телеканал 78.ru передает, что экстренные службы получили сразу несколько обращений от жителей Ленинградской области о неопознанном объекте над Сосновым Бором, Выборгом и Большим Горелово.