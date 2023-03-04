Бой российских солдат с десантниками ВСУ в лесах ЛНР попал на видео

Бой российских солдат с десантниками ВСУ в лесах под Кременной в ЛНР попал на видео

Бой российских солдат из группы «Отважные» с десантниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видео российские военнослужащие с разнородным вооружением ведут огонь среди сосен. Один из бойцов получает ранение, после чего ему прямо на бушлат накладывают жгут Эсмарха, который должен остановить кровотечение. Уточняется, что, несмотря на ранение, военный продолжил вести огонь.

Видео заканчивается выходом российских военных к окопам ВСУ, после чего один из солдат сдается россиянам в плен. Утверждается, что все остальные украинские военные были уничтожены. Когда было снято видео, неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров.