Российские военные максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке

Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке

Российские войска максимально приблизились к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, южнее населенного пункта Кременная между позициями российских военных и позициями украинской армии не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров, что позволяет Вооруженным силам (ВС) России «вести диалог с украинскими боевиками без средств связи», пояснил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ ежедневно перебрасывает не менее роты под Кременную. Он отметил, что эта мера вынуждена, она связана с восполнением безвозвратных, а также санитарных потерь.