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21:52, 4 марта 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о подготовке Украины к членству в Евросоюзе

Зеленский заявил, что страна активно готовится к членству в Евросоюзе

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал о подготовке страны к членству в Европейском Союзе (ЕС). По его словам, в 2023 году Киев планирует расширять сотрудничество с рядом европейских государств.

«Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году», — заявил украинский лидер.

По его словам, основными задачами Украины на сегодняшний день являются активная подготовка страны к вступлению в ЕС, увеличение поставок западного оружия Киеву, а также усиление санкций в отношении России.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Киеву. Также он выразил мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО при выполнении всех условий вступления.

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Марина Совина
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