Премьер Латвии назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине

Spiegel: премьер Латвии Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью журналу Spiegel назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине.

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал политик, добавив, что его страна направила бы Киеву самолеты и танки, если бы имела их.

Также Кариньш выразил мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО при выполнении всех условий вступления. Он указал, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, до завершения боевых действий.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев, наверняка, в конечном итоге получит истребители от своих западных партнеров. Прокомментировав получение Украиной танков, министр отметил, что главными среди них стали немецкие Leopard, при этом страна также получила британские Challenger, американские Abrams и легкие танки из Франции.

