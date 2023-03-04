Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 4 марта 2023Мир

Премьер Латвии назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине

Spiegel: премьер Латвии Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине
Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью журналу Spiegel назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине.

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал политик, добавив, что его страна направила бы Киеву самолеты и танки, если бы имела их.

Также Кариньш выразил мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО при выполнении всех условий вступления. Он указал, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, до завершения боевых действий.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев, наверняка, в конечном итоге получит истребители от своих западных партнеров. Прокомментировав получение Украиной танков, министр отметил, что главными среди них стали немецкие Leopard, при этом страна также получила британские Challenger, американские Abrams и легкие танки из Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объяснил невозможность окончания СВО «здесь и сейчас»
Трамп потребовал запретить экс-вице-президенту комментировать выборы 2020 года
Зеленский рассказал о подготовке Украины к членству в Евросоюзе
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Иран позаимствовал у России меры по укреплению национальной валюты
МАГАТЭ «разрешило» Ирану не объяснять причины обогащения урана до 60 процентов
Премьер Латвии назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине
Дебютный хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу в матче РПЛ
В Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву
В ЛНР сообщили о ракетной атаке Юрьевки со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.